Mesdames, voici les aliments qui font grossir naturellement les fesses

La plupart des hommes préfèrent depuis très longtemps des femmes avec de gros popotins. Ce qui pousse très souvent les femmes à faire tout leur possible pour répondre à ce critère de choix des hommes.

Alors, avant de vous adonner à la chirurgie comme plusieurs stars mondiales, ou de vous tuer en faisant 100 squats par jour, sachez qu’il existe des aliments que vous pouvez manger pour que votre postérieur se développe naturellement. Mais avant de passer à table, sachez que pour développer le volume de ses fesses, il faut agir sur les muscles.



Des aliments de source macro-nutriments LA PROTÉINE Chaque femme devrait consommer des protéines pour avoir le postérieur plus gros. le muscle a besoin d’un grand apport en protéines (par exemple issues de graisses de poisson) pour se développer.

Il existe une idée fausse selon laquelle consommer beaucoup de protéines est seulement destinée aux culturistes. Retenez que chaque personne a besoin d’aliments riches en protéines pour une bonne santé. Il faut savoir que la plupart des gens qui ne font pas d’exercices physiques, ont besoin d’augmenter leur consommation de protéines.

Si vous faites des exercices et essayez de faire grossir vos fesses, la quantité de protéines dont vous aurez besoin, augmentera, car la protéine définit les blocs de construction pour la croissance.

Essayez d’obtenir une source de protéines dans chaque repas que vous mangez. Environ 15 à 30 g par repas.

Alors, voici des aliments sources de bonnes protéines pour avoir un gros popotin :

Les œufs

Les Poitrines de poulet sans peau

Le Saumon

Le Thon

Le Tilapia

Le Cottage cheese

La dinde

La Poudre de protéine

Le Steak

Les Haricots et légumineuses

Hamburger aux légumes

La Noix de soja

Du poisson (pas frit)

La plupart des viandes hachées

LES GLUCIDES: Le quinoa

Le Riz brun

Les Patates douces

L’avoine

Du Weetabix

Le couscous

Céréales au petit sucre au petit-déjeuner (avec modération)

La GRAISSE: Contrairement à certaines vieilles croyances stéréotypées qui persistent encore, la graisse n’est pas un problème. L’excès de calories et les mauvaises nourritures vous font surtout grossir.

Les sources de matières grasses saines comprennent:

La Graisse / Huiles de poisson (pilules d’huile de poisson, graisse de saumon, etc.)

L’Huile d’olive extra vierge

Les Noix (amandes, noix de cajou, etc.)

Le Beurre de cacahuète (obtenez ceux qui ne contiennent que des arachides, le beurre d’arachide typique contient des additifs nocifs comme les huiles hydrogénées et le sucre)

Le Beurre d’amande

LES LÉGUMES: Les légumes contiennent des tonnes d’anti-oxydants, de nutriments et d’autres produits essentiels pour une croissance. Vous pouvez généralement en manger autant que vous voulez sans crainte.

Le brocoli

L’épinard

Les Tomates

Le chou frisé

Pratiquement tout légume vert foncé

Alors, commencez simplement à ajouter, à remplacer ou à mélanger ces sources de nourriture saines dans votre alimentation actuelle, pour faire grossir le booty.



