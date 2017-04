Message à la Nation: Moustapha Niasse délivre une "excellente" note à Macky Sall

Le Président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse salue le discours prononcé, par le chef de l'Etat la veille de la célébration du 57 anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. "Le message à la Nation du Président Macky Sall est excellent", a-t-il affirmé.



Moustapha Niasse s'exprimait à son domicile, un peu après la diffusion à la télévision nationale, du message à la Nation du chef de l'Etat. "Le Président Macky Sall a évoqué la culture qu'il considèrent comme le substrat, la base et le levier de tout le pays et de toute Nation qui veut aller vers le progrès dans la paix et l'unité. Il a indiqué que notre culture traduit et porte le comportement des Sénégalais. Cette base culturelle porte aussi nos ambitions légitimes pour être parmi les nations émergentes, ce qui a commencé avec le Président Sall",a-t-il commenté.



"Le Président a parlé de culte des résultats, ce qui ne saurait signifier qu'il n'est pas satisfait du bilan qu'il a réalisé avec les Sénégalais pendant 60 mois. Donc, le Président n'a pas exprimé un sentiment de non-satisfaction pour rappeler, évoquer et faire monter en surface le principe du culte du résultat", a ajouté Moustapha Niasse pour qui , ce qu'il faut retenir sur le discours du président de la République, c'est surtout la conclusion. "C'était un moment très fort de partage avec les Sénégalais, des réalités que nous vivons en termes de progrès, de bien-être, malgré les difficultés que subit la conjoncture économique et financière sur l'ensemble du globe. Il a fait un appel à l'unité nationale et à la solidarité à travers des efforts qui doivent tendre vers une cohésion de tous les Sénégalais", a-t-il expliqué.



(Source; L'Observateur)