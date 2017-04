Message à la nation : Le président Macky Sall incite le Gouvernement "de rester mobiliser dans le temps l’action"

A l’occasion du Message à la Nation comptant pour le 57ème anniversaire de l'accession à l'Indépendance du Sénégal, le président Macky Sall a incité le Gouvernement de rester mobiliser dans l’action en ayant comme code de conduite le culte du résultat pour répondre aux aspirations des populations.



Rappelant son discours antérieur à l’occasion du nouvel an ayant trait aux acquis et perspectives dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives et du Plan Sénégal émergent, le chef de l’Etat a laissé entendre : « sous l’autorité du premier ministre, j’ai assigné au gouvernement la tâche de rester mobiliser dans l’action en ayant comme code de conduite le culte du résultat. J’y tiens personnellement par ce que le développement inclusif et solidaire qui sous-tendent ma vision d’un Sénégal de tous et pour tous est au cœur de mes préoccupations.»



A ce titre, il a cité ‘’la baisse du prix de l’électricité déjà en vigueur, la mesure de transformation du titre précaire en titre foncier afin que chaque détenteur de droit d’occupation puisse accéder gratuitement et sans formalité indue au droit de propriété’’.



Non sans oublié le lancement de divers projets de développement en milieux urbains et rural lors de divers projets de développement en milieux urbains et rural en février dernier dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, le président Macky Sall a annoncé de visiter d’autres localités du pays dans les semaines à venir.



Landing Diédhiou, Leral.net