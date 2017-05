Message de Karim Meïssa Wade, candidat du Parti Démocratique Sénégalais à ses militants

"Karim Meissa wade, candidat du Parti Démocratique Sénégalais , m' à joint au téléphone pour demander l'implication active de tous les citoyens soucieux de la préservation des valeurs démocratiques , pour la réussite du grand rassemblement du peuple sous la houlette de MANKOO TAXAWU SENEGAAL ...



Il lance un appel solennel aux karimistes , sympathisants du Parti Démocratique Sénégalais pour une mobilisation populaire .



Ainsi , ensemble, nous poserons un pas important dans le combat contre ;



- la restriction et la privation des libertés individuelles et collectives



- contre la confiscation des cartes nationales et d'identité et d'électeur dès citoyens par le régime



- Contre les séquestrations arbitraires d' opposants



- contre l'exil forcé d'adversaires politiques



Tous engagés pour la cause nationale .



Bachir Diawara