Message de félicitations de S.E.M Macky Sall à l'équipe nationale de Beach Soccer

Chers Lions,

Pour la troisième fois de votre parcours sportif, vous accédez en quart de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer, confirmant ainsi votre rang et votre place parmi les plus grandes nations de football de plage du monde.



Merci, encore une fois, pour cette belle leçon de persévérance, d’abnégation, de détermination, de combativité et de sens élevé de l’intérêt général que vous donnez, par-delà les sportifs, à tous vos compatriotes.



Votre précieuse performance constitue, au regard de la qualité et de la densité du jeu que vous avez produit au cours de vos deux premiers matchs, une source supplémentaire d’exigences et de motivation et elle autorise tous les espoirs.



C’est pourquoi, en vous adressant mes chaleureuses félicitations et mes encouragements, je vous exhorte à aller le plus loin possible dans cette compétition car persuadé que la victoire finale est à votre portée.



Mes prières de succès et de réussite ainsi que celles du peuple sénégalais vous accompagnent durant votre campagne.

Bonne chance.





Macky SALL, Président de la République