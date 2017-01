Message de nouvel an d'Abdoulaye Wade, l'ancien Président dénonce l'exil forcé de Karim Wade Maître Abdoulaye Wade se dit très peiné par le fait que son fils Karim Wade demeure au Qatar depuis sa sortie de prison suite à une grâce présidentielle. A travers un message publié sur sa page facebook, l'ancien Président Sénégalais se plaint d'avoir fêté le nouvel an loin de Dakar à cause de "l'exil forcé" de Karim Wade. Une situation qui empêche à sa famille de se réunir depuis quatre ans.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Janvier 2017

"Avec tout ce qui est arrivé à ma famille, celle-ci ne s'est pas trouvée une seule fois réunie depuis quatre ans. Cette fois, nous étions tous là, par la grâce d'Allah, en très bonne santé. Karim, Sindiély et leur Maman ainsi que moi-même, le chef de la tribu, comblés que nous étions par la présence de nos petits enfants", peut-on lire sur le post intitulé, "Le miracle de Noêl". Ce miracle s'est s'est toutefois réalisé au Qatar et non à Dakar comme l'aurait souhaité la famille Wade. C'est pour cela que Wade regrette que lui et sa famille n'aient pas pu se retrouver au Sénégal "en raison de l'exil forcé de Karim Wade au Qatar". Au delà des complaintes, l'ancien Président du Sénégal a tenu à souhaiter une bonne et heureuse année d'abord à tous les enfants, garçons et filles du Sénégal, d'Afrique, de la diaspora et du monde. L'ancien chef d''Etat n'a pas occulté dans son message la question du drame de l'immigration clandestine tout en indexant les gouvernants actuels. " Nous avons une pensée affectueuse mais aussi de contrition pour tous les jeunes engloutis dans la mer pour avoir tenté de chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu trouver chez nous par suite de notre manque de volonté et de courage". Face à ce phénomène, Maître Wade exhorte les Sénégalais, les Africains du continent et de la diaspora à "engager résolument au coude à coude, la lutte pour la libération et l'épanouissement de notre peuple sur son propre sol". Abordant les questions de démocratie, il prône " un progression de l'unité politique du continent et le renforcement de notre capacité à lutter et triompher de tous les obstacles à notre liberté et notre liberté parmi les nations libres". Dans ses voeux, poursuit-il, "nous unissons les militants de la démocratie partout dans le monde pour qu'ils engagent ensemble la bataille contre la fabrication et l'usage des armes de destruction sournoise et toutes les autres dont le seul but est de surprendre et tuer", soutient-il.

