Messi convoqué par la justice... entre la Juve et le Real Selon la radio espagnole Cadena Ser, Lionel Messi sera convoqué par le tribunal de Barcelone le 20 avril, en appel à la condamnation pour fraude fiscale dont il avait fait l’objet en juillet dernier. Ce rendez-vous avec la justice espagnole interviendra à trois jours du Clasico face au Real Madrid.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Il est des semaines qui pèsent un peu plus que d’autres. Entre le 17 au 23 avril, Lionel Messi aura un programme chargé. Sportivement d’abord, la star argentine s’attaquera à deux des plus gros rendez-vous de la saison. Face à la Juventus Turin d’abord en quart de finale retour de la Ligue des champions face à la Juventus le mercredi 19 au Camp Nou. Quatre jours plus tard, direction Madrid et Santiago-Bernabeu pour un Clasico face au Real Madrid (33e journée) qui pourrait en partie décider du titre de champion d’Espagne. Et pour corser un peu le tout, Messi, entre ces deux matchs, devra répondre en appel devant la justice de la condamnation pour fraude fiscale qui lui a été infligée en juillet dernier.

Condamné à 21 mois de prison

Selon les informations de la Cadena Ser, Messi sera en effet convoqué par le tribunal de Barcelone le jeudi 20 avril. Le quintuple Ballon d’Or sera jugé en appel après avoir été condamné en première instance à 21 mois de prison avec son père pour fraude fiscale entre 2007 et 2009. Une peine assortie d’amendes dont le montant atteint 3,7 millions d’euros. Suite à cette première condamnation, le joueur (29 ans) n’avait pas été incarcéré. En Espagne, les peines de moins de deux ans ne sont en général pas exécutées.



Source: Yahoo



