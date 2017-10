Messi emprisonné et en sang : Daech menace le Mondial 2018 avec un photomontage Via l'un de ses canaux de propagande, Daech a diffusé une affiche représentant Lionel Messi derrière les barreaux, le visage ensanglanté. Avec cette image menaçante, le groupe État islamique laisse planer la menace d'éventuelles attaques pendant le Mondial.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Une image de propagande qui fait froid dans le dos. Sept mois et demi avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Russie, le groupe État islamique, via l'un de ses canaux de propagande, "Wafa Media Foundation", a diffusé ces jours-ci un photomontage de la star argentine Lionel Messi, emprisonné derrière des barreaux avec le teint pâle et un œil ensanglanté. Cette affiche, repérée par le SITE Intel Group, qui scrute les réseaux djihadistes, menace ouvertement le Mondial qui aura lieu en juin prochain sur le sol russe.



Selon l'entourage du joueur du FC Barcelone, cité par le quotidien argentin La Nacion, le quintuple Ballon d'Or n'aurait pas été perturbé par la diffusion de cette mise en scène. Celle-ci fait toutefois écho à une autre affiche publiée le 20 octobre dernier, toujours diffusée par ce canal de propagande et repérée par SITE Intel Group. Elle mettait en garde les "ennemis d'Allah en Russie". "Le feu des moudjahidines les brûlera", pouvait-on notamment lire.



LCI

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook