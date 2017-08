Messi et ses coéquipiers désignent le coupable C’est le journaliste espagnol Manu Carreño dans le programme de radio ‘El Larguero’, qui a relayé cette information. D’après cet homme des médias, les joueurs cadres du Barça ne sont pas du tout contents de la politique de recrutement du club. Manu Carreño explique que plusieurs joueurs barcelonais ne cachent pas leur mécontentement, pour ce qui est de la politique de recrutement cette saison. Pour le journaliste, les joueurs catalans estiment à cet effet, que le coupable c’est le secrétaire technique.

« Les hommes importants du Barça ne sont pas satisfaits de ce que fait Robert Fernández, et ne comprennent pas les nouveaux recrutements«, a indiqué le journaliste après le match qui a opposé le FC Barcelone au Betis Séville.

Pour les capitaines du Barça, il est nécessaire de redresser la situation actuelle avec des recrutements importants. C’est le seul moyen pour augmenter la compétitivité de l’équipe pour cette nouvelle saison.



Manu Carreño est allé plus loin dans les déclarations lorsqu’il a dévoilé que la prolongation de Messi dépendra des nouveaux joueurs qui viendront au FC Barcelone. Même si un accord de prolongation était conclu, l’international Argentin ne semble pas prêt à signer un nouveau contrat avant de pouvoir prendre connaissance des joueurs qui joueront au Barça les prochaines saisons.



Même si le club anglais de Manchester City et le Barça ont démenti les informations qui indiquaient que la star argentine était pistée par les « Citizens », Guardiola se montre cependant très attentif depuis un certain temps, sur ce qui se passe au Barça, donnant même l’impression de vouloir tenter un dernier coup avant la fin du mercato.





