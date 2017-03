Messi insulte l’arbitre et risque gros Alors que l’Argentine l’a difficilement emporté face au Chili jeudi soir en qualifications de la Coupe du monde 2018 (1-0), Lionel Messi n’a que peu goûté l’arbitrage de cette rencontre, et l’a fait vertement savoir.

Lionel Messi a inscrit, sur un penalty généreusement accordé à Angel Di Maria (16e), l’unique but de la rencontre qualificative à la Coupe du monde 2018 face au Chili jeudi soir à l’Estadio Monumental de Buenos Aires (1-0).



Cette réalisation offre un précieux succès à l’Argentine, qui se replace au troisième rang de la zone Amsud après 13 rencontres, mais n’a pas suffi à calmer le joueur du Barça, très remonté envers le corps arbitral brésilien.



Le quintuple Ballon d’or s’en est d’abord vertement pris, en des termes peu amènes, à l’un des arbitres assistants, qui n’aurait pas signalé une faute commise sur lui par Jean Beausejour. Et son courroux était toujours bien visible à la fin de la rencontre, où il a carrément proféré des insultes à l’encontre de l’arbitre Sandro Ricci, en s’en prenant notamment à sa mère…



Et s’il n’a pas été averti sur le coup, Messi pourrait faire l’objet d’une sanction a posteriori.



Football.fr

