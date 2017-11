Messi prolonge et le Barça fixe une clause de départ ... de 700M€ La star du club catalan va poursuivre son avenir en Espagne, après avoir officialisé sa prolongation de contrat, ce samedi.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2017 à 13:16

Voilà une annonce qui met un terme définitif à toutes les rumeurs, folles ou non, au sujet de l’avenir de Lionel Messi. Annoncé dans le viseur de Manchester City où son ancien mentor Pep Guardiola l’attendait à bras ouverts, espéré selon la presse espagnole par le PSG au même titre que Cristiano Ronaldo pour former un duo exceptionnel , l’attaquant argentin (30 ans) a enfin prolongé son contrat en faveur du FC Barcelone. Le club blaugrana, qui avait annoncé un accord en juillet dernier sans que cela débouche sur quoi que ce soit de concret -renforçant le tapage médiatique et alimentant les craintes des socios-, a officialisé ce nouveau bail, ce samedi midi.



En 2021, Messi aura joué 17 ans au Barça Messi, dont le bail expirait en juin prochain avec le risque d’un départ sans la moindre indemnité de transfert, s’est engagé pour trois saisons supplémentaires. La «Pulga» est désormais liée au Barça jusqu’en 2021. Il aura alors 34 ans, dont 17 passés au sein de l’équipe première barcelonaise ! Une formidable fidélité qu’il sera bien difficile à stopper. Échaudé par le départ de Neymar au PSG contre 222 millions d’euros, le club catalan a assuré ses arrières avec une clause libératoire fixée à 700 millions d’euros. De quoi refroidir les prétendants potentiels.

Arrivé à l’âge de 13 ans à Barcelone en provenance des Newell’s Old Boys, Messi a déjà disputé la bagatelle de 602 matches sous le maillot blaugrana. Avec un total de 523 buts inscrits, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club. Sacré Soulier d’Or (meilleur marqueur des championnats européens avec 37 réalisations en Liga la saison passée) vendredi pour la quatrième fois de sa carrière, le quintuple Ballon d’Or a déjà soulevé 30 trophées durant sa carrière. Dont 4 Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015) et 8 championnats d’Espagne (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Comme le conclut si bien le FC Barcelone dans son communiqué, «l’histoire continue»…



