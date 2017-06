Messiah, 10 mois, mort dans les bras de son père: "Quelqu’un a tiré sur mon enfant !"

La police de Houston, au Texas, a lancé un appel à témoins afin de retrouver trois hommes soupçonnés d’avoir abattu un petit garçon de 10 mois, dans les bras de son père.



C’est un chef de la police furieux qui est apparu devant les médias jeudi. Art Acevedo a lancé un appel à témoins afin de retrouver trois personnes soupçonnées d’avoir tiré sur un homme à Houston, indique CBS.



Mais ce n’est pas ce dernier qui a été touché mais son fils de 10 mois, Messiah, qu’il tenait dans ses bras. Le bébé est mort sur le coup. «C’est un acte lâche et cruel», a déclaré Art Acevedo, assurant que son département «n’arrêtera pas tant que ces trois lâches ne seront pas en prison».



«Vous ne tirez pas sur un homme qui porte son bébé de dix mois, vous ne tirez pas plusieurs fois sur un homme qui tente de fuir pour protéger son enfant, vous ne prenez pas la vie d’un bébé de dix mois. Vous savez, il y a des lignes à ne pas franchir et là, elles ont été franchies», a-t-il lancé. Et de continuer : «Je ne sais pas pour les autres, mais je peux vous dire qu’ici, nous sommes en colère et nous le sommes parce qu’il n’y a pas d’excuse à cet acte».



"Je m’en fiche de savoir à quoi ils pensaient"



Les autorités n’ont pas précisé l’identité du père de 22 ans mais elles ont expliqué qu’il se trouvait à l’extérieur de chez lui lorsqu’une dispute avec les trois hommes a éclaté. L’un a alors sorti une arme et commencé à tirer, touchant mortellement le bébé. Des témoins ont raconté que le père avait trouvé refuge dans une station-service, hurlant avec son enfant en sang dans les bras : «Quelqu’un a tiré sur mon bébé!»



«Je me suis approché de lui et j’ai été choqué de voir le bébé et j’ai commencé à crier», a raconté un témoin. La police n’a pour le moment donné aucun détail sur les motivations d’un tel crime. Le père a assuré qu’il ne connaissait pas les trois suspects. «Mais en réalité, on se fiche de ce qui les a motivés à faire ça. Je m’en fiche de savoir à quoi ils pensaient», a indiqué le chef, Art Acevedo. «Quand un petit enfant est tué… nous ne laissons pas passer cela.



Des gangsters qui s’entre-tuent, ce n’est pas bon. Mais des gangsters – parce que ces types vont finir comme des gangsters - qui tuent un bébé de 10 mois tenu par son père, c’est monstrueux». La famille du petit Messiah, a expliqué à KHOU qu'il venait à peine d'apprendre à marcher. «Il était heureux, il ne méritait pas ça», a indiqué sa grand-mère maternelle.



