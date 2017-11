Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Messieurs, voici pourquoi il faut éviter les femmes qui se dépigmentent la peau Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 00:01 | | 0 commentaire(s)| La peau claire est très convoitée dans les pays africains, ce qui pousse plusieurs femmes à se dépigmenter la peau, pour pouvoir séduire plus d’hommes appréciant ce type de teint (comme si la peau noire n’était point un critère de beauté).

Alors messieurs, nous vous donnons dans cet article, plusieurs raisons de ne pas épouser les femmes qui s’éclaircissent la peau, même si ce teint est parfois difficile à résister pour certains hommes. Selon une étude, plus de 50% des femmes en Afrique, se dépigmentent la peau.

En utilisant ces crèmes éclaircissantes, elles disent se sentir bien quand vous sortez avec elles. Et c’est agréable. Mais quand vous épousez cette femme, vous épousez tout d’elle en même temps: la bonne, la mauvaise et la laide. Après le mariage, elle ne cherche plus à vous séduire. Elle se permet de se débarrasser de son maquillage, et c’est là que vous constatez l’horreur.

Ces femmes endommagent gravement leur peau. Elles peuvent même avoir un cancer de la peau ou des ulcères laids sur le visage, les mains et d’autres parties du corps. L’éclaircissement est populaire mais très dangereux. Certains hommes ne se plaignent que lorsque leurs femmes enlèvent le maquillage, ils ont parfois même peur de les regarder.

Elles se transforment en créatures fantomatiques et beaucoup de personnes ne souhaitent même pas partager le même lit avec elles. De plus, ces femmes ont besoin de beaucoup de crèmes de traitement de la peau et de maquillage.

Des entretiens qui demandent des sommes folles. Et très souvent, ce sont les époux qui s’en chargent . Vous serez obligés de lui donner cet argent si vous souhaitez que votre femme soit acceptée en public. Et à force de continuer cette pratique, elle peut rapidement devenir dépendante et aura du mal à y mettre fin. Elles dépenseront peut-être la moitié du revenu de leurs maris sur les nouveaux remèdes et traitements. Elles ruinent aussi leur santé et les finances de leurs époux. Ce qui affecte négativement les prévisions et calculs du mari.

Après tout, pourquoi ne pas accepter la beauté naturelle ? L’éclaircissement de la peau est peut être à la mode, mais il n’est pas naturel et, est nuisible. Maintenant, vous avez de bonnes raisons de ne pas en épouser une.





Accueil Envoyer à un ami Partager