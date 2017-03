Mesut Özil révèle comment Mourinho l’a gravement humilié au Réal Madrid, et son transfert raté au Barça Très proche de José Mourinho lors de son passage au Real Madrid, Mesut Özil a décidé de raconter une histoire de vestiaire avec le Portugais dans son autobiographie à paraître le 16 mars prochain



Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

La plupart des joueurs passés entre les mains de José Mourinho ne tarissent pas d’éloges à son sujet. William Gallas est l’un d’eux. “Il n’hésite pas à te dire les choses, à te recadrer devant tout le monde, et ça t’oblige à te remettre tout le temps en question”, avait-il expliqué dans une interview à France Football en 2015.



Ce mode de management, Mesut Özil en a fait les frais. Tous deux à Madrid, le Special One décide de prendre à partie l’international allemand à la mi-temps d’un match : « Tu crois que donner deux bonnes passes c’est suffisant, lance le Portugais. Tu crois que t’es tellement fort qu’avec 50% de bonnes passes ça suffit ? Je veux que tu joues comme tu sais le faire. Que tu te comportes comme un homme qui veut le ballon.



“Tu sais à quoi tu ressembles au duel ? Non ? Alors je te montre”



“On s’est alors regardé dans les yeux, raconte Özil. Il me fixait avec ses yeux marrons foncés. C’était comme deux boxeurs qui se regardent avant le premier round. Il espérait ma réponse. A ce moment-là, je le détestais



Tu sais à quoi tu ressembles au duel ? Non ? Alors je te montre » explique Özil dans tous les détails. « Il se met sur la pointe des pieds, les bras collés au corps en serrant les lèvres et en faisant des petits sauts dans le vestiaire. Là, je lui ai jeté mon maillot au sol et je lui ai dit : « Si tu es si génial, joue à ma place. Tu as mon maillot, mets-le et bonne chance ».



Mourinho traite Özil de “lâche”



Toujours aussi enclin à titiller son joueur, Mourinho ne lâche rien : “Tu te rends, lui demande-t-il. Tu es un lâche. Tu veux quoi ? Prendre une douche chaude et te laver les cheveux ? Tu veux rester seul ? Ou tu veux montrer à tes partenaires et aux supporters ce que tu peux faire ? T’es une pleureuse, va à la douche, on n’a pas besoin de toi”. “Je l’ai ensuite frôlé pour entrer dans la douche, sans un mot pour lui, explique l’Allemand. Après cet épisode, je me suis excusé pour mon comportement devant Ramos et le reste de l’équipe.”



Ozil évoque son transfert avorté au FC Barcelone



Avant de s’engager en faveur du Real Madrid, c’est be et bien au Camp Nou que le champion du monde 2014: « Avant de me rendre à Barcelone, j’étais convaincu que c’était mon prochain club, j’étais parti pour rejoindre Barcelone. Il n’y avait aucune équipe au monde qui jouait un football plus beau ».



Sauf que l’entraîneur de l’époque, Pep Guardiola, n’a pas fait le nécessaire pour le convaincre. «Guardiola n’a pas assisté aux pourparlers et il ne m’a pas appelé les jours suivants» , a poursuivi le Londonien. «Il ne m’a même pas envoyé un SMS .Il ne m’a pas montré qu’il voulait me recruter. Mon intérêt pour un transfert à Barcelone a alors rapidement diminué» , a assuré l’Allemand. Tout le contraire d’un certain José Mourinho, qui a lui fait des pieds et des mains pour l’attirer chez les Merengue.



afrk.mag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook