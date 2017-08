Meurtre, Cbv, association de malfaiteurs : Le doyen des juges alourdit les charges contre les 10 supporteurs de l’Uso

Dix supporteurs de l’Us Ouakam ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, ce jeudi, après avoir été inculpés par le doyen des juges d’instruction, des crimes de meurtre, d’association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires ( CBV).



Le footballeur Djiby Guèye a, en plus de ces crimes, été inculpé avec une incapacité temporaire de 15 jours, rapporte le quotidien "L’Observateur". Les accusés ont été arrêtés le lundi 7 août 2017 et placés en détention à la Sûreté urbaine de Dakar, pour leur implication présumée dans la bousculade meurtrière survenue au Demba Diop.



Pour rappel, l’US Ouakam a été considérée comme «responsable » de la tragédie du 15 juillet dernier au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Selon le bilan officiel, il y a eu huit morts et 303 blessés du côté des supporteurs de Mbour.



Après cette tragédie, la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) avait sanctionné l’USO. En plus de la finale de la Coupe de la Ligue perdue, le club est suspendu pour une période de 7 ans (toutes compétitions confondues), rétrogradé en Ligue régionale et doit payer 10 millions de francs Cfa d’amende.