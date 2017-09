Meurtre : Un peintre tué pour un téléphone Vendredi dernier, vers 22 heures, deux adeptes de Bacchus et de l’herbe qui tue, Assane Sow et Samba Doumbia, ivres comme ce n'est pas permis et sortant d’un bar, ont attaqué Esperance Antoine Carvalho, lui arrachant son téléphone alors qu’il était en communication. Poignardé à la poitrine, il a rendu l’âme.



Les deux suspects arrêtés deux heures plus tard après les faits, l’un à Guédiawaye et l’autre à Tivaouane Peulh, ont été conduits hier devant le Procureur de la République par le poste de police de Wakhinane Nimzat, pour vol « en réunion, suivi de meurtre ».

A la police, Assane a reconnu les faits et dit n’avoir jamais séjourné en prison contrairement à Doumbia, qui a déjà fait 15 jours de détention pour « usage collectif de chanvre indien ».





