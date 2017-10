Meurtre à Guediawaye : un homme poignardé à mort par une paire de ciseaux Les habitants de Guediawaye (Gounass – plus précisément au quartier Boy Thiam) ne l’ont pas venir cette fois. Pourtant, Youssou Faye, 18 ans, récemment élargi de prison pour vol de moutons, est dépeint comme un garçon belliqueux et téméraire.



Mardi, vers 21 H, alors qu’un différend l’opposait à son épouse toute la journée durant, il a voulu lui faire la peau peu après le crépuscule. Les membres de la famille dont la victime (son oncle), s’y opposèrent.



Il s’en suivit selon Les Echos, un échange de propos aigres-doux entre l’oncle et son neveu. Ce dernier, n’ayant pas apprécié qu’il soit stoppé net dans son élan de “tabasser” son épouse, se venge à sa manière.



Muni d’une paire de ciseaux alors que tout le monde pensait que l’affaire bouclée, il profite de ce moment pour planter un violent coup qui sectionna la carotide gauche de son oncle. Ce dernier titube et s’affale aussitôt.



Baignant dans une marre de sang, il succomba plus tard, à ses blessures. Les soins reçus à l’hôpital Baudoin, ne firent rien. Toute la famille constatera l’irréparable…Et Youssou Faye est arrêté puis conduit à la Police de Guédawaye pour meurtre.



