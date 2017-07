Meurtre à Tally Mame Diarra de Fass Mbao: comment Khalifa A. Ndiaye a été tué sur la passerelle ?

Khalifa Ababacar Ndiaye (tué) et ses compagnons, Fallou Dia, grièvement atteint au couteau, Abdoul Aziz Ciss, blessé à l’avant-bras et Serigne Modou (en fuite), ont été victimes d’une effroyable expédition punitive nocturne à l’arme blanche, par des membres d’une même famille – riverains de la passerelle de l’autoroute à péage, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet.



Khalifa et son gang agressaient sur la passerelle ; des membres d’une même famille les ont attaqués et malmenés



Le défunt et sa clique – dépeints comme des gangsters redoutables –,se trouvaient durant la nuit des faits, sur la passerelle du quartier et procédaient à une série d’agressions physiques violentes et de vols contre des usagers de l’échangeur.



Un habitant de la localité aperçoit à deux reprises les malfaiteurs en train de détrousser des gens, retourne en catastrophe à l’intérieur de leur maison et alerte des membres de sa famille, dit-on. Ainsi, ils sortent ensemble de la concession, voient les brigands à l’œuvre, perchés sur la passerelle, poussent des cris stridents d’au-voleur à tout rompre et donnent l’assaut.



Le film de la bataille rangée



Les gangsters paniquent, sonnent la riposte et engagent une impitoyable bataille rangée à l’arme blanche avec ces individus. Mais, vu que le pugilat tourne à leur désavantage, soufflent toujours des témoins oculaires de la rixe, les agresseurs renoncent à la confrontation, usent de subterfuges et tentent de sauver leur peau.



Leurs protagonistes profitent de l’occasion, les rattrapent un à un et s’acharnent sur eux avec une violence inouïe. Ils se jettent à corps perdus sur eux, les criblent de coups d’armes blanches et les traînent dans la boue.



Ils poignardent sauvagement le nommé Fallou et blessent légèrement Abdoul Aziz, qui réussit à s’extirper des griffes de ses tortionnaires et file à quatre pattes informer des gens d’à côté en séance religieuse nocturne (thiant).



Des bourreaux du défunt Khalifa et sa bande de gangsters, interpellés hier



On signale que des bourreaux du défunt Khalifa et sa bande ont été, dans un passé récent, victimes de cas d’agression sur la passerelle. Quand ils ont aperçu le groupe de détrousseurs sur l’échangeur, informe-t-on, ils les ont aussitôt pris en chasse, attaqués et exercés des atrocités à l’arme blanche.



Ils ont été cependant identifiés, localisés et interpellés hier par les limiers du poste de police de Sicap Mbao. Ils ont reconnu avoir passé à tabac le nommé Fallou (blessé grièvement au couteau) et dégagent toute responsabilité dans le meurtre de Khalifa. D’autres membres de l’expédition punitive nocturne contre les brigands de la passerelle, pourraient passer à la trappe sous peu de temps.



Khalifa a reçu un coup de barre de fer dans le ventre ; ses compagnons poignardés



Nos informateurs informent que l’absence de traces de sang sur le corps sans vie de Khalifa Ababacar Ndiaye s’explique par le fait que ce dernier était invulnérable à l’arme blanche. Son décès serait lié à un violent coup de barre fer qu’il a reçu en plein ventre de ses antagonistes lors de la bataille rangée. Il a été allongé ensuite sur le flanc (comme s’il dormait) et abandonné sur la passerelle.





Les Echos