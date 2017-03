Meurtre d'Ibrahima Mbow: Le parquet saisit le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information contre X

Le parquet vient de poser un acte dans l'enquête sur le dossier Ibrahima Mbow, du nom du détenu tué, lors de la mutinerie à la prison de Rebeuss.



Sous la pression de la famille de la victime et des organisations de défense de droits de l'homme, le Procureur Serigne Bassirou Gueye s'est dessaisi du dossier au profit du juge d'instruction du premier cabinet, pour l'ouverture d'une information judiciaire contre X.



Après 6 mois de rudes investigations (audition des détenus et des gardes pénitentiaires) , la Division des investigations criminelles ( Dic) n'a pu identifier l'auteur du tir fatal à Ibrahima Mbow. Dans son réquisitoire introductif envoyé au juge d'instruction Samba Sall, le chef de la police judiciaire de Dakar vise X, une personne non encore identifiée. La balle est désormais dans le camp du magistrat enquêteur, qui pourra décider de la suite à donner à cette affaire.