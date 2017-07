Meurtre de Jean Marie Mendy: 10 ans de travaux forcés contre ses agresseurs

10 ans de travaux forcés. C'est la peine que la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a infligée, hier, à Fallou Sène dit Pakala et son ami Abdoulaye Diarra, reconnus coupables du meurtre du militaire Jean Marie Mendy. Les deux amis ont mortellement poignardé ce dernier, lors d'une soirée dansante en 2011, au Foyer Wakhinane Nimzat. C'était au cours d'une bagarre dont l'origine reste toujours un mystère.



Toujours est-il que lorsque les protagonistes ont été séparés une première fois, Pakala est revenu armé. Aidé par Diarra qui tenait les bras de Jean Marie Mendy, il lui a asséné deux coups de couteaux à la cuisse et à la clavicule. Les accusés étaient renvoyés pour assassinat et c'est pourquoi, le parquet avait requis les travaux forcés à la perpétuité. Hier, les juges ont disqualifié les faits en meurtre et ont condamné les accusés à allouer 20 millions F CFA de dommages et intérêts.



Enquête