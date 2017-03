Meurtre de l’émigré Ibrahima Gueye: La Section Recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane pilote l’enquête

Ils ont embarqué et conduit le propriétaire (Abdoulaye Diop) et le chauffeur (un certain Tounkara) du véhicule clando de couleur verte immatriculée Dk 91 96 Ac (immobilisée à la brigade) pour les auditionner. Ils ont retenu ces derniers dans leurs locaux durant des heures pour les besoins d’une audition.



Comme nous l’écrivions dans notre édition d’hier, l’émigré d’Italie Ibrahima Guèye a été froidement abattu à bout portant d’une balle au flanc droit, devant son domicile, par une bande de trois agresseurs armés de fusil de chasse, ce mardi 28 février 2017, à Kamb extension de Keur Mbaye Fall.



Les malfaiteurs voulaient vaille que vaille s’emparer de son véhicule de marque Volkswagen Golf et poursuivre leur chemin. Ils s’étaient enlisés avec un véhicule volé dans les rues sablonneuses, sombres et désertes de la bourgade.



Source jootay