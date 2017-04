Meurtre en direct sur Facebook Live aux Etats-Unis: un possible serial-killer recherché La police de Cleveland (Ohio), aux Etats-Unis, était dimanche soir à la recherche d'un homme soupçonné du meurtre d'un passant, tué au hasard dans la rue, et diffusé en direct sur Facebook Live.

Le suspect, nommé Steve Stephens, affirme avoir tué plus de dix autres personnes le jour de Pâques, une information pas encore confirmée par les autorités . En revanche, la police de Cleveland (Ohio), à l'Est des Etats-Unis, était dimanche à la recherche de cet homme suspecté d'avoir tué un passant en direct sur Facebook Live, comme le rapportent plusieurs médias américains.



Dans cette vidéo très choquante, l'homme qui se présente sur les réseaux sociaux comme étant «Stevie Steve», identifié plus tard par la police comme Steve Stephens, est en voiture, arrêté sur le bas côté. «Je viens de trouver quelqu'un que je vais tuer... Ce vieux», peut-on l'entendre dire.



Il s'approche d'un passant, Robert Godwin Sr, 74 ans, et lui demande une «faveur» : de prononcer le nom - que l'on n'entend pas distinctement - d'une femme. «Elle est la raison de ce qui va t'arriver», explique-t-il. Il demande à l'homme son âge, avant de lui tirer une balle dans la tête et de prendre la fuite, mettant fin à la vidéo.



Sur le site de la police de Cleveland, Steve Stephens est décrit comme un homme noir de forte corpulence, arborant collier de barbe et crâne rasé. Il porterait un polo bleu et gris (ou bleu ou noir) et conduirait un SUV, une Ford Fusion blanche munie de plaques temporaires.



Alors qu'il est signalé comme armé et dangereux, la police recommandait dimanche de ne pas tenter d'approcher l'individu et d'appeler immédiatement le 911. Il pourrait avoir quitté l'Ohio, et la police a demandé aux habitants des Etats voisins de l'Indiana, du Michigan, de Pennsylvanie ainsi qu'à ceux de New York d'être sur le qui-vive.



