Mexique : 11 personnes assassinées à l'arme blanche lors d'une fête pour enfants

Quatre hommes armés, portant des cagoules et vêtus d'uniformes de policiers ont massacré onze personnes invitées à un anniversaire.



Onze personnes, dont deux mineures, ont été tuées à l'arme blanche au Mexique, dans une maison où se déroulait une fête pour enfants. Le drame s'est déroulé mercredi soir dans un quartier de Tizayuca, dans l'Etat de Hidalgo, au nord de Mexico. Les autorités locales évoquent un probable règlement de comptes.







Selon des témoins, quatre hommes armés ont fait irruption dans cette maison, devant laquelle une tente avait été dressée pour accueillir les invités. Sept femmes, deux hommes et deux mineurs ont été assassinés. Quatre enfants ont été retrouvés vivants, indique David Pichardo, le porte-parole de cet Etat pour les affaires de sécurité.







Dans la maison se déroulait l'anniversaire de la fille cadette du propriétaire, qui tous deux font partie des victimes. Cet homme était connu des services de police et avait commis «divers délits dont un enlèvement, pour lequel il avait été incarcéré», a précisé en conférence de presse le procureur de l'Etat, Javier Lara. «On peut présumer qu'il s'agit d'un règlement de comptes» a-t-il ajouté. Une autre victime faisait partie des services de sécurité de la ville de Mexico.







Les tueurs vêtus d'uniformes de policiers





L'un des enfants ayant survécu à l'attaque a raconté aux autorités que des hommes portant des cagoules et vêtus d'uniformes de policiers avaient surgi dans la maison et tué tous les adultes, selon la presse locale. Dans la matinée, les autorités ont bouclé les abords de la maison et renforcé la sécurité dans ce quartier de classes moyennes.











Le Mexique connaît depuis plusieurs mois une recrudescence de violences liées notamment aux luttes entre narcotrafiquants. Le pays a enregistré en mai un record d'homicides avec 2.186 meurtres, selon des données officielles, le chiffre le plus élevé depuis la création de ce système de recensement il y a 20 ans. Depuis le début de la guerre contre les cartels de la drogue lancée par le gouvernement mexicain en 2006, les violences ont fait plus de 200.000 morts ou disparus dans le pays.