AMÉRIQUES



Mexique: l’anniversaire d’une inconnue devient un événement mondial sur Facebook

Par RFI Publié le 26-12-2016 Modifié le 26-12-2016 à 15:00

media

Capture écran de la vidéo Youtube « Viral invitacion 15 anos de Ruby ».

Capture d'écran Youtube

La fête d'anniversaire de Rubi Ibarra Garcia se tiendra ce lundi 26 décembre au Mexique. Plus d'un million de personnes ont annoncé qu'ils seraient présents suite à l'invitation publiée via une vidéo sur Facebook par le père de la jeune fille, le 1er décembre. Cette publication est devenue virale en quelques jours et a entraîné un phénomène médiatique sans précédent.



« Bonjour, comment ça va ? Nous vous invitons le 26 décembre aux 15 ans de notre fille, Rubi Ibarra Garcia, dans la localité de La Joya. La messe se tiendra à 13h30 à Saragoza de Soliz. Vous êtes tous cordialement invités. Merci. » C’est avec ces quelques mots qu’un père de famille a créé un buzz mondial grâce à une vidéo postée sur Facebook, le 1er décembre.





En quelques jours, cette invitation s’est fait connaître mondialement et tous les médias internationaux ont repris l'histoire. Désormais, plus d'un million de personnes indiquent sur le réseau social vouloir assister à l'événement qui se tiendra dans un village de 200 habitants.



Depuis la publication de la vidéo, la famille écume les plateaux télé et une compagnie aérienne surfe même sur le phénomène en proposant des vols à tarifs réduits pour San Luis Potosi, la ville la plus proche du village de 200 âmes où se tiendra la fête.



Pourtant, la situation n’a pas toujours été facile à vivre pour Rubi, l'adolescente. « Les jours qui ont suivi, j'ai senti que tout le monde se moquait de moi, regrette la jeune fille. Mais ce sont des choses qui arrivent, et avec le temps, je me dis que ce n'est pas grave. L'invitation partait d'une bonne intention, beaucoup de gens s'en sont servi pour se moquer, mais ce n'est pas grave. »



Car la fête aura bien lieu. Quelque 20 000 personnes sont attendues par les autorités locales, dont quelques célébrités mexicaines. La « quinceañera », ou l'anniversaire des 15 ans, est une fête très importante en Amérique latine où les parents dépensent souvent des sommes faramineuses pour organiser une somptueuse réception.

source: RFI



