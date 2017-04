Mexique: trois morts lors d'une attaque à main armée pendant un match de foot Trois personnes ont été abattues jeudi soir pendant un match de football dans la cité balnéaire d’Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, a annoncé vendredi la police locale

Des hommes armés ont fait irruption pendant un match et ont commencé à tirer, déclenchant un mouvement de panique parmi les joueurs et spectateurs. Trois jeunes âgés de 18 à 20 ans ont été tués aux abords du terrain. L’attaque a fait également deux blessés.

Après la fusillade, d’autres hommes armés sont arrivés et « une fusillade entre les deux groupes s’est déclenchée, sans faire d’autres victimes », selon cette même source.

L’État de Guerrero, bordé par la côte Pacifique, est l’un des plus pauvres du Mexique et enregistre l’un des taux d’homicides les plus élevés du pays.

Dans la ville portuaire d’Acapulco, les assassinats sont désormais presque quotidiens, sur fond de lutte entre groupes criminels.

Le 22 avril six corps ont été découverts dans une fosse clandestine dans un quartier résidentiel de la ville.

Plus de 170.000 personnes ont été assassinées et environ 28.000 sont portées disparues au Mexique depuis 2006, année où le gouvernement mexicain a déployé l’armée dans le pays pour affronter les cartels de drogue.

Les chiffres fournis par les autorités ne précisent pas la proportion de victimes liées au crime organisé.



