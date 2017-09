Mexique: un séisme de magnitude 7.1 fait de nombreux morts

Cela s’ajoute aux 149 personnes qui sont mortes lorsqu’un puissant tremblement de terre de magnitude 7.1 a frappé le centre du Mexique, en faisant tomber des bâtiments dans la capitale lourdement peuplée où les secouristes ont exploré frénétiquement sous les décombres pour tenter de trouver des survivants.



Des milliers de personnes frappées par la panique s’échappaient dans les rues. Il faut noter que ce sont des milliers de domiciles qui sont sans électricité, lorsque le tremblement de terre a frappé à l’heure du déjeuner.



Le maire de Mexico, Miguel Angel Mancera, a déclaré que 44 bâtiments ont été gravement endommagés ou détruits. Plusieurs fuites de gaz majeurs et des incendies ont eu lieu.



Le séisme a eu lieu lors de la commémoration du 32e anniversaire d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué des milliers de personnes dans la ville de Mexico en 1985. De nombreux Mexicains ont participé à cette cérémonie mardi, comme cela se fait tous les 19 sept.



Un puissant tremblement de terre enregistré dans le sud du Mexique le 7 septembre dernier, a tué au moins 98 personnes.



Parmi les bâtiments qui se sont effondrés mardi dans la capitale se trouvaient des immeubles d’appartements, une école, une usine et un supermarché. Le quartier à la mode a été fortement touché, et un immeuble d’habitation de six étages faisait partie des infrastructures effondrées.



Le bilan – encore provisoire – fait état de 224 morts. Au moins 21 enfants ont péri et une vingtaine sont portés disparus après l’effondrement d’une école à Mexico.