Michael Jackson : Le défunt King of Pop remporte un nouveau record…

Même décédé, Michael Jackson continue de faire parler de lui. Fort d’une carrière musicale sans faux-pas, l’ancien Jackson 5 a marqué à jamais l’univers de la chanson. Chacun de ses titres a inspiré et transformé d’une certaine manière notre vision de la pop culture. Parmi ses classiques figure bien évidemment son 6ème album en solo et tube incontournable, "Thriller". En plus d’être l’un de ses plus grands succès, "Thriller" est aussi l’opus de la consécration. Il contient "Billie Jean", "Wanna be startin’ somethin’", "Beat it", "The Girl is mine"… Rien que ça.

Le meilleur album de tous les temps

Sorti en 1982, "Thriller" est l’album le mieux vendu au monde. Depuis sa parution, il comptabilise pas moins de 33 millions d’exemplaires vendus, soit 23 millions de plus que le "25" d’Adele. En l’espace de 35 ans, Michael Jackson a cumulé les prix et les titres de récompenses pour ce disque d’anthologie. Nouveau record pour le King of Pop puisqu’il a remporté ces derniers jours un nouveau titre de platine, totalisant ainsi 33 certifications aux Etats-Unis uniquement pour cet opus. Rien de très surprenant quand on connaît la track list…





