Michael Jackson: voilà pourquoi personne ne veut acheter Neverland, son immense ranch californien! Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 14:32

En 2015, le ranch californien de Michael Jackson avait été mis en vente au prix de 100 millions de dollars. Aujourd’hui, il n’a toujours pas été acheté et le prix a donc été baissé de 33% pour augmenter les chances de vendre l’énorme propriété de la star. Un rabais qui n’aurait certainement pas beaucoup plu au chanteur… En 2015, c’est l’agence Sotheby’s qui s’était chargée de placer sur le marché la propriété de Neverland.



L’achat par Michael Jackson

C’est dans les années 1980 que Michael Jackson avait craqué pour cette propriété de 2 700 hectares pour la somme de 19,5 millions de dollars. Mais après un défaut de paiement, il avait été contraint de revendre sa propriété à la société Colony Capital qui l’avait rachetée 22,5 millions de dollars. Elle avait ensuite investi plusieurs millions pour rénover le ranch et faire augmenter sa valeur pour une prochaine vente. Un an plus tard, à la mort du chanteur, les effets personnels de celui-ci ont été retirés de la propriété.

Une propriété de rêve

La propriété se trouve dans le comté de Santa Barbara en Californie. Elle compte 16 chambres à coucher, 29 salles de bain, un théâtre de 50 places et une salle de danse. La maison est entourée d’un parc d’attractions inspiré du monde de Peter Pan. C’est dans cette propriété que la star avait composé la plupart de ses chansons à succès. C’est aussi cette propriété qui avait été la cible des critiques au moment où les scandales sur Michael Jackson ont éclaté car c’est ici qu’il invitait des enfants à visiter son parc d’attractions. On rappelle tout de même que la star avait été acquittée en 2005.





