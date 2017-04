Michael Essien interdit de jouer en Indonésie jusqu’à ce qu’il acquiert un permis de travail

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2017

Michael Essien et son ancien coéquipier de Chelsea, Carlton Cole ont été empêchés de jouer dans le championnat indonésien jusqu’à ce qu’ils acquièrent un permis de travail.

Le duo a rejoint Persib Bandung le mois dernier, un mouvement salué comme donnant une nouvelle dimension ainsi qu'un attrait mondial à la ligue.

Ils ont fait leurs débuts dans la ligue au cours du week-end dans un match nul sans but lucratif.

Cependant, l’Agence Professionnelle du Sport soutenue par le gouvernement a constaté que les joueurs n’avaient pas les permis de travail requis dans la ligue indonésienne et leur ont donc interdit de jouer jusqu’à nouvel ordre.

« Aujourd’hui, nous avons averti fortement Persib sous la forme d’une lettre disant que, tant que Persib n’aurait pas complété les permis, qui devrait être délivré par le ministère de la main-d’œuvre, nous interdisons Essien et Cole de jouer », a déclaré Maulia Purnamawati, Le chef de l’immigration à Bandung, la ville où le club est basé.

Persib Bandung reconnaît qu’ils savaient que les permis d’Essien et Cole n’étaient pas prêts quand ils les ont fait rentrer sur le terrain samedi, mais affirment avoir reçu le feu vert de l’Association indonésienne du football.

Joko Driyono, secrétaire général de l’Association de football de l’Indonésie a expliqué qu’ils ont autorisé le club à le faire parce que le processus d’acquisition des permis n’est «pas facile ni rapide».

Les lois sur l’immigration et le permis de travail en Indonésie risquent d’attirer des amendes allant jusqu’à environ 500 millions de Rupiah indonésiens (38 000 dollars) et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans.

Pendant ce temps, le directeur de Persib Bandung, Umuh Muchtar, a accusé l’Agence sportive professionnelle, qui relève du gouvernement et surveille les joueurs étrangers dans le pays, d’aller trop loin.

« Ils (Essien et Cole) sont ici une joie pour nous, ils veulent soulever le nom de l’Indonésie dans le monde », a-t-il déclaré.

« Tout le monde sait qu’Essien est un joueur de classe mondiale, pas un immigrant illégal. »



