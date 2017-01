Michel Dussuyer (Côte d'Ivoire) : «La nuit va être difficile» Michel Dussuyer a eu «une pensée pour tous les Ivoiriens» après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la CAN, ce mardi. Le sélectionneur de l'équipe tenante du titre n'a voulu dire s'il allait démissionner.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 00:18

Michel Dussuyer (sélectionneur de la Côte d'Ivoire, éliminée de la CAN) : «C'est une déception immense. Je suis extrêmement déçu, j'ai une pensée pour tous les Ivoiriens qui passent un moment qui n'est pas facile à vivre. La responsabilité, je l'assume. Après, on pourra épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas. Je sais que le débat aura lieu. (Sur une possible démission ?) Pour l'instant, je suis extrêmement déçu parce que les objectifs ne sont pas atteints. On avait l'ambition de passer ce premier tour et conserver notre titre. La nuit va être difficile. Attendez demain (mercredi).»

