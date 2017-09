Michel Roy, SG de Caritas internationalis : « Face à l’indifférence, l’Eglise doit agir » Le Secrétaire général de Caritas internationalis, Michel Roy, qui participait lundi à l’ouverture de la seconde rencontre des évêques d’Afrique sur Caritas à Dakar, a déclaré que face à l’indifférence des plus riches, l’Eglise est obligé d’« agir ».

« Nous sommes obligés d’agir dans ce monde bouleversé par toutes sortes de problèmes », a-t-il déclaré. Dans son discours, il a fait cas des nombreux soucis que rencontre les populations, à l'image de la migration, de la faim, des catastrophes naturelles, de la famine. Il estime que la rencontre de Dakar vise à « faire vivre… ». Pour lui, il faut plus de solidarité et d'efficacité pour faire face aux défis mondiaux. Cette réunion de trois jours porte sur le théme : "Organiser le service de la charité en Afrique ; le rôle des évêques ».



Il faut noter que c’est par une lettre apostolique en forme de Mutu proprio (de son propre chef), signée le 17 août 2016 et publiée le 31 août 2016, que le Pape François a créé « ad experimentum » le Dicastère (l’équivalent d’un ministère dans la Curie romaine) pour le service au développement humain intégral », et a nommé le Cardinal Peter Turkson, en qualité de préfet.

Depuis le 1er janvier 2017, ce « super dicastère » englobe les compétences de quatre anciens dicastères supprimées : le Conseil pontifical pour la Pastorale des migrants et des personnes en déplacement, et le Conseil pontifical pour la pastorale et la santé.



Ce dicastère confié au cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et paix, est particulièrement compétent pour les questions qui concernent les migrations, les personnes dans le besoin, les malades et les exclus, les marginalisés et les victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles, les détenus, les chômeurs et les victimes de toutes sortes d’esclavage et de torture





