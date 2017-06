Michelle Obama révèle que son mari Barack a porté le même smoking pendant ses huit ans de présidence

En tant qu’occupante de la Maison-Blanche, Michelle Obama était sans cesse tirée à quatre épingles pour les dîners officiels, mais son époux n’était pas logé à la même enseigne.

Quitter la Maison-Blanche a été un événement riche en émotions pour Michelle Obama, qui a vécu huit années de sa vie dans ce bâtiment chargé d’histoire. Elle et son époux Barack ont eu droit à des adieux festifs et émouvants, au terme de deux mandats présidentiels au cours desquels elle a fasciné la terre entière par ses looks élégants et modernes. Au cours d’une conférence qui s’est tenue hier, mardi 6 juin, à San Jose, elle s’est toutefois indignée du traitement peu égalitaire qu’on lui réservait lors des dîners de gala. Pour ces occasions particulièrement exposées, Michelle Obama se paraît de tenues de créateurs. La First Lady passait des heures à se préparer, prenant soin de sélectionner des accessoires qui ne jureraient pas entre eux et qui sauraient la mettre en valeur. « Les gens prenaient des photos des chaussures que je portais, des bracelets, des colliers… Ils ont commenté tout ça pendant huit ans ! », a-t-elle expliqué.



À l’inverse, Barack Obama, lui, était en mode pépouze, a-t-elle révélé : « C’était totalement injuste ! […] Quel que soit l’événement, il mettait le même smoking ! » Pendant tout son mandat, il portait également les mêmes chaussures. Apparemment, il était très fier de son coup, a relaté Michelle Obama : « Il me disait : “Je suis prêt ! Ça m’a pris dix minutes. Et toi ?” J’avais envie de lui dire d’aller voir ailleurs… » La page présidence des États-Unis désormais tournée, Michelle et Barack Obama se consacrent à l’écriture de leurs mémoires où l’on espère pouvoir lire des anecdotes au moins aussi croustillantes.

