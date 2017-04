Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Michelle et Barack Obama, dernière photo avant la fin des vacances Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

Fin des vacances pour Barack et Michelle Obama en Polynésie française. L'ancien président américain et son épouse ont regagné les Etats-Unis après un séjour de près d'un mois.

Après les célèbres clichés de Pete Souza, ceux de Barack Obama. L'ancien président américain a été photographié, vendredi dernier, en train de prendre en photo son épouse Michelle Obama. Tous deux se trouvent à bord du Rising Sun, un yacht de 138 mètres propriété de Larry Ellison et de David Geffen, le patron des logiciels Oracle et l’un des fondateurs des studios Dreamworks. Le bateau était stationné à Moorea, une des îles de la Polynésie française où les Obama profitent de la vie depuis leur départ de la Maison Blanche, après quelques jours passés avec Richard Branson dans sa résidence luxueuse de Necker Island.



Voir les photos Barack et Michelle Obama sur le Rising Sun, le 14 avril 2017. Plus Barack et Michelle Obama sur le Rising Sun, le 14 avril 2017. © Mike Layral / AFP

L'image a fait rire sur les réseaux sociaux, certains louant la dévotion de Barack Obama envers son épouse : «Barack Obama est un mari Instagram», a écrit Madeline Hill, en référence à tous ces maris qui prennent leurs femmes en photo pour des publications sur le réseau social.

Fin des vacances Barack et Michelle Obama se trouvent dans la région depuis près d'un mois. Ils ont été rejoints, à bord du Rising Sun, par quelques uns de leurs célèbres amis Tom Hanks, Bruce Springsteen et Oprah Winfrey. Mais les vacances de rêve, qu'ils ont mis à profit en rédigeant une partie de leurs mémoires, ont touché à leur fin.

Voir les photos Le président polynésien Edouard Fritch et Barack Obama, le 14 avril 2017.

Le président polynésien Edouard Fritch et Barack Obama, le 14 avril 2017. © Présidence de la Polynésie française

Vendredi, l'ancien président américain a conclu sa visite(...)





