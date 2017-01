Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Millie, 86 ans, la mamie mariée qui fait chavirer le Web Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 19:54 | | 0 commentaire(s)| Millie Taylor, 86 ans, est un ancien mannequin. Le 16 octobre dernier, dans le New Jersey, aux Etats-Unis, elle s'est mariée avec son compagnon d'un an son cadet. Millie était très belle, dans une robe de mariée qu'elle a elle-même dessinée...

Elle est la preuve vivante que l'amour et la beauté n'ont pas d'âge. Depuis qu'un ami a posté sa photo sur Facebook, il y a quelques jours, les internautes du monde entier sont tombés sous le charme de Millie Taylor, splendide jeune mariée de 86 ans. Mannequin dans les années 1950, cette Américaine du New Jersey portait pour ses secondes noces une incroyable robe de satin violet, dessinée par ses soins. Soufflé par sa beauté, Harold, son amoureux de 85 ans, a même versé une larme en la découvrant.



Les deux tourtereaux, amis depuis soixante ans, s'étaient perdus de vue. Fréquentant la même église, ils se sont rapprochés alors qu'Harold était gravement tombé malade et ne pouvait vivre seul. Lorsqu'il s'est remis sur pied, les amoureux n'avaient aucune envie de se séparer. Interrogée sur la vie de jeune mariée, Millie semble aux anges: "C'est merveilleux. Le matin, il me regarde et il me dit : «Tu es ma femme, maintenant.» Et je lui réponds : «Et toi, tu es mon chéri.»" Pour Millie, il s'agit d'un second mariage. Le premier avait duré 41 ans...



Source: closermag



