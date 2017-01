Mimi Touré : " Moi directrice de campagne Benno Bok Yakaar, tout ceci n'est que libations et exercices de "nguissané" »

L'ancien Premier ministre Aminata Touré a démenti sur sa page facebook l'information selon laquelle, sur injonction du Président de la République, elle serait pressentie comme prochaine directrice de campagne de la coalition Benno Bok Yakaar, avec comme tête de liste, Moustapha Niasse (AFP) lors des législatives de juillet prochain.



"En dehors de la campagne arachidière qui s'est bien déroulée dans le Saloum, je m'intéresse plutôt à la campagne d'inscriptions sur les listes électorales. Tout le reste n'est que libations et exercices de "nguissané" (météo politique) », a lancé toute en ironie celle qu’on appelle affectueusement Mimi.



"Moustapha Niasse, l’actuel président de l’Assemblée nationale devrait diriger la liste Benno Bok Yakaar et Aminata Touré, présentement envoyée spécial du président de la République, va diriger la campagne pour ces élections législatives prévues pour le mois de juillet 2017". C’est cette information qu’a tenu à démentir Aminata Touré.



Selon Nouvel horizon cité par la RFM, le souhait et la directive de Macky Sall étaient que le leader de l’Alliance des Forces du Progrès dirige la liste Benno Bok Yakaar et l’ancienne PM Aminata Touré soit la directrice de la campagne électorale à ces joutes législatives.



Rappelons que Mimi Touré a déjà été la directrice de campagne de Landing Savané lors d’une présidentielle.



Massène DIOP Leral.net

