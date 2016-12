Mimi Touré : “ Tant pis pour Israël de n'avoir pas compris que le Sénégal est un pays pas grand, pas riche, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds ”

“La résolution 2334, adoptée vendredi 23 décembre au Conseil de sécurité des Nations Unies a déclenché l'ire de Netanyahou au point de faire rappeler l'ambassadeur d'Israël au Sénégal et de vouloir arrêter ses programmes de coopération dans notre pays.



Tout ce qui est demandé à Israël, encore une fois, c'est de se conformer au droit international comme le font tous les pays civilisés. Point final”, peste l'ancien Premier ministre, actuelle envoyée spéciale du chef de l'Etat.



Sur sa page Facebook, Mimi Touré soutient que “la résolution condamnant la colonisation des territoires palestiniens occupés a recueilli quatorze voix et est passée grâce à l’abstention américaine. Bravo à l'Administration Obama!”.



“Parler de colonisation au 21ème siècle est une honte. L'Etat hébreux, qui se croit depuis si longtemps au-dessus des lois internationales, doit bien comprendre que le Sénégal ne l'a pas attendu pour résolument s'engager dans la voie de son émergence et ne saurait être impressionné par les états d'âme de Netanyahou. L'intelligence diplomatique aurait suggéré, dans l'optique du dialogue des religions, que Israël essaye de maintenir de bonnes relations avec notre pays connu pour son Islam de tolérance. Tant pis pour lui, tant pis de n'avoir pas compris que nous sommes un pays ouvert, pas grand, pas riche, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds”, écrit-elle.



