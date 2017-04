Mimi Touré de retour à Grand-Yoff " Nous allons accélérer la transparence, la lutte contre la corruption..."

Le Président de la République Macky ne reculera pas devant la promotion de la transparence et la bonne gouvernance. Les manifestions n’y pourront rien. Ainsi que les faux discours. « Nous allons accélérer la transparence, la lutte contre la corruption afin que le Sénégal aille de l’avant ».



C’est l’envoyée spéciale du chef de l’Etat qui en a fait la révélation ce samedi. Aminata Touré prenait part à un meeting politique de Benno Bokk Yaakaar (section Grand-Yoff). Un meeting organisé par Cheikh Ndiaye, responsable de l’Alliance pour la République et conseiller technique à la Présidence.



Selon l’ancienne première ministre, le Président Macky Sall va « accélérer la cadence » dans la lutte engagée contre les détournements de deniers publics.



Mimi Touré n’a pas manqué Idrissa Seck, qui selon elle vient de reprendre du service après avoir été oublié par les Sénégalais. « L’ancien premier ministre a repris son jeux favoris qui consiste à attaquer le Président Macky Sall. Mais, je demande au chef de l’Etat de l’ignorer et de continuer son travail. Nous les politiques sur le terrain, nous lui ferons face », a soutenu Mimi Touré dopée par ses militants.



Elle poursuit : « Tous leaders politiques qui tentera d’expliquer des contre-vérités, nous répliquerons à la hauteur de l’accusation ».



Aminata Touré a également demandé aux militants et sympathisants de s’armer des réalisations du Président, de défendre son bilan toutes les semaines.



SENENEWS.COM