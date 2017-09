Ministère de l’Intérieur : Abdoulaye Daouda Diallo passe le témoin à Aly Ngouille Ndiaye, lundi prochain

C’est le temps des cérémonies de passation de service après la formation du nouveau gouvernement Dionne 2. Après la Justice et les Affaires étrangères, c’est le Ministère de l’Intérieur qui organise à son tour le solennel passage de témoin, entre le sortant, Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur entrant.



La cérémonie aura lieu le lundi 18 septembre 2017, dans les locaux dudit ministère. Elle sera sans doute riche en couleurs. La Police et les Sapeurs-pompiers vont sûrement sortir la grande "artillerie musicale" (fanfare) pour accueillir leur nouveau boss.