Ministère de l’Intérieur : La coalition Mankoo Wattu Senegaal loue les "prouesses" d’Abdoulaye Diallo Dans une déclaration reçue à la rédaction de leral.net, le coordonnateur de la coalition Mankoo Wattu Senegaal loue le bon travail effectué par Abdoulaye Daouda Diallo au ministère de l’Intérieur.

« Il a dirigé avec dextérité ce Ministère pendant quatre ans. C’est le lieu de lui rendre hommage pour le travail qu’il a abattu dans la gestion de ce Département très complexe tant au plan sécuritaire et politique », a-t-il dit.

Pour étayer ses propos, le coordonnateur du FPDR cite le taux de participation « très élevé de près de 54% aux dernières élections législatives du 30 juillet dernier ». « C’est une première dans l’histoire politique du Sénégal », a-t-il noté, relevant que la refonte partielle du fichier électoral a enrôlé plus de 6,5 millions d’inscrits dont 80% ont reçu leurs cartes avant le scrutin. Mieux, ajoute M. Faye, le natif de Podor a su gérer « avec la justesse nécessaire le dossier inédit des 47 listes ». Pour lui, les couacs observés « sont inhérents » à toute organisation.

A l’en croire, Daouda Diallo a maîtrisé son sujet malgré la présence d’une opposition qui voulait « saborder » les élections. Dans ce sens, Ousmane Faye salue son sens de l’écoute et sa générosité. « Nous saluons surtout le sens de l’écoute du ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui a toujours été ouvert à tous les acteurs politiques, sans rancune ni arrogance, même contre ceux qui le diabolisaient de manière injuste.



C’était d’autant plus injuste que le soir, loin des regards, ils allaient le voir pour des affaires personnelles voire financières. Des leaders ont même été sauvés de situation qui auraient pu les enterrer politiquement », a révélé le leader du PSDR Jan bi.

