Ministère de l’Intérieur : Remplaçant de Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye est-il l’homme de la situation ?

Dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye a été nommé ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en remplacement à Abdoulaye Daouda Diallo, nouveau ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Après l’organisation des élections législatives contestées en juillet 2017 et les exigences de l’opposition d’avoir au poste de ministre de l’Intérieur, un homme neutre pour l’organisation transparente de l’élection présidentielle de 2019, Aly Ngouille Ndiaye a du pain sur la planche. Les Sénégalais se prononcent sur la question au micro de Leral.net.