Ministère de la justice : Khalifa Sall et Aïida Ndiongue bloquent Makhtar Cissé ‘’L’as’’ avait révélé dans une de ses éditions que, le directeur général de la Senelec a refusé le portefeuille de ministre de la Justice. D’après des sources sûres, c’est pour des raisons d’éthique qu’il a poliment décliné l’offre du chef de l’Etat de lui confier un ministère de souveraineté. Cousin de Aïda Ndiongue et réputé être proche de Tivaouane qui soutient Khalifa Sall, Makhtar Cissé a jugé plus sage de continuer sa mission à succès à la Senelec.

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont présidé au refus de portefeuille de la Justice par l’actuel directeur général de la Senelec. ‘’L’as’’ annonçait en exclusivité, au lendemain de la liste du gouvernement Dionne 2, que Makhtar Cissé était pressenti pour remplacer Sidiki Kaba au ministère de la Justice.



A présent, on apprend de sources sûres, que l’ancien DG des Douanes a refusé le poste pour tout simplement éviter les dossiers Aida Ndiongue et Khalifa Sall. L’égérie libérale en maille à partir avec la justice devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite et devant le Tribunal de grande instance de Dakar, dans l’histoire des produits phytosanitaires, est sa cousine.



En outre, Matar Cissé est un disciple dévoué de Tivaoune dont le soutien à Khalifa Sall dans son dossier sur la Caisse d’avance, est un secret de Polichinelle. Ainsi, il lui serait difficile de manager de tels dossiers avec impartialité. C’est donc à la suite de cela que le chef de l’Etat a jeté son dévolu sur son conseiller juridique, Ismaïla Madior Fall. Pour sa cousine Aïda Ndiongue par exemple, la commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite a récemment, prolongé sa mission d’informations pour encore 2 mois.



Soit la 16e prorogation depuis le déclenchement des poursuites contre Aïda Ndiongue, en mars 2014, pour enrichissement illicite sur 41 milliards FCFA, dans l’affaire de la traque des biens mal acquis. L’instruction qui a duré 3 ans, n’a pas toujours pas été bouclée faute d’avoir les conclusions du rapport d’audit. Et Makhtar Cissé ‘’ Garde des Sceaux’’ ne pouvait s’empêcher de piloter ce dossier et le conduire à son dénouement, surtout que quand il était Directeur de Cabinet du président de la République, il a tout fait pour la tirer d’affaire.



Une mission qui serait périlleuse pour celui qui a jusque-là, une bonne réputation. L’autre fait ayant entraîné son refus, c’est l’affaire Khalifa Sall. En plus d’être ’’ami’’ de Khalifa, M. Cissé est aussi très proche de la famille tidiane, qui manifeste publiquement son soutien à l’édile de la capitale. De ce fait, s’impliquer dans ce dossier, serait une façon de ramer à contre-courant de sa famille religieuse.



D’autant que le dossier Khalifa Sall avance et que tous les ses recours et ses demandes de liberté provisoire, lui ont été refusées. Le maire de Dakar est accusé de détournement de deniers publics et d’association de malfaiteurs dans l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar. Il a été écroué depuis 8 mars avec six de ses collaborateurs.





