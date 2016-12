Ministère des Sports: Matar Bâ, Malick Gackou et les…gris-gris

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|



C'est dans une interview à paraître sur le site Igfm que le ministre des Sports Matar Bâ a répondu à son ancien collègue Malick Gackou qui a dit que le Sénégal n’a pas de politique sportive.



« Si j’étais à sa place, je ne resterais pas au ministère en attendant qu’on me change de département parce que je ne peux pas être dans un ministère qui n’a pas de politique sportive. Je pense qu’il n’a pas démissionné, il a été démis de ses fonctions et c’est avec lui qu’on a connu une suspension », a-t-il rappelé.



Matar Bâ affirme que c’est avec Malick Gackou « qu’on a vu un ministre étreindre les lampions, les projecteurs pour mettre des gris gris à la veille d’un match » qui a valu une suspension.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook