Ministre en charge du PSE : Cheikh Kanté décline sa feuille de route

Et même s’il est connaît la lourdeur de la tâche, Dr Cheikh Kanté compte se donner pleinement pour mériter la confiance que le président Macky Sall a placée en lui en le mettant dans un des secteurs les plus important de son magistère. « Vous conviendrez avec moi de la hardiesse de la tâche et de sa noblesse », a-t-il avoué. Pour autant, il va se déployer de toutes ses forces. « Je vais, dès à présent prendre le taureau par les cornes pour hisser le Sénégal parmi les pays émergents », a-t-il promis dans les colonnes de L’Obs. Il sortait du premier Conseil des ministres du second gouvernement dirigé par Mahammad Boun Abdallah Dionne. Le président Macky Sall n’attends que ses promesses pour brandir son bilan en 2019.

La rédaction de Leral.net