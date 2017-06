Mis en examen pour augmentation illégale de capital, Kabirou Mbodje nie les faits et prépare sa défense

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2017 à 07:43 | | 0 commentaire(s)|



Une nouvelle étape a été franchie dans le bras de fer judiciaire qui oppose Kabirou Mbodjie aux autres fondateurs déclarés de Wari. Selon les informations de Libération, le PDG de la société de transfert d’argent a été inculpé par le juge du deuxième cabinet.



Entre Kabirou Mbodjie, Seyni Camara, Malick Fall et Cheikh Tague qui se déclarent co-actionnaires de Wari et d’Interactive, on se mène une guerre sans merci. Le 25 janvier 2016, c’est le premier qui envoyait au tapis le trio lorsque la Cour d’appel lui a totalement donné raison en annulant une décision rendue en première instance le 6 septembre 2011 et qui lui était défavorable.



Et voilà que l’histoire semble encore se répéter car, après cette première manche, une autre plainte avec constitution de partie civile a été confiée au juge du deuxième cabinet après paiement de la consignation et avis du parquet. Cette procédure vient de connaître un rebondissement et pour cause. Selon les informations de Libération, Kabirou Mbodjie a été inculpé en début de semaine par le juge du deuxième cabinet.



Une inculpation que confirme Me Khassimou Touré joint au téléphone hier : « Oui, je confirme que monsieur Mbodjie a été inculpé par le juge du deuxième cabinet et l’instruction suit son cours normal et la vérité va bientôt jaillir.



Je tiens juste à préciser que même si mes clients souffrent le martyre, ils gardent leur sérénité et leur dignité. Ils vont aller jusqu’au bout sans management. Ils croient à une bonne administration et à une bonne distribution de la Justice. Le droit est plus fort que tout le monde. Monsieur Mbodjie a été inculpé pour augmentation illégale de capital et abus de sociaux. »



L’inculpation ou mise en examen n’est que la notification de l’accusation. Enclair, pour le moment, il n’y a aucune charge qui a été retenue contre le PDG de Wari qui s’est juste vu notifier les faits pour lesquels il est poursuivi.



Des faits qu’il a niés et il aura l’attitude de développer son argumentaire lors de son audition dans le fond. A la fin de son instruction, le juge décidera s’il doit le renvoyer devant un tribunal pour jugement où s’il doit bénéficier d’un non- lieu.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook