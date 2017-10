Mise au point de la cellule de communication de Cheikh Béthio Thioune

$Suite aux informations parues dans la presse, relativement aux 270 millions de Francs CFA remis à Cheikh Béthio THIOUNE par Diawrigne Universelle Sokhna Aïda THIOUNE, la Cellule de communication des Thiantacones tient à apporter les précisions suivantes :



La somme (270 millions de Francs CFA) est issue de la seule collecte effectuée par Diawrigne Universelle Sokhna Aïda THIOUNE auprès des talibés et Daara du CHEIKH, placés sous sa responsabilité.



La collecte des participations des autres Daara se poursuit, sous la responsabilité des autres Diawrignes. Par conséquent, les talibés y affiliés sont priés de redoubler d’efforts en direction du Magal, qui arrive à grands pas, et de rester concentrés sur cette grande oeuvre à laquelle SERIGNE TOUBA nous a fait l’insigne honneur de pouvoir participer, si humblement.



Le ton est donné, pas de place à la polémique. Comme disait l’autre, « on n’arrête pas la mer avec ses bras. »



Le Diawrigne