Mise en circulation de médicaments contrefaits, les autorités annoncent des mesures pour corser les peines La mise en circulation des médicaments contrefaits demeure une préoccupation pour les autorités du pays. Celles-ci annoncent des mesures et une révision des textes pour corser les peines.

Une révision des textes est en cours pour corser les peines qui vont aller jusqu'à la récupération de tous les biens du contrevenant supposés provenir de cette activité jugée délictuelle, nonobstant les sanctions pénales et pécuniaires.



C'est ce qu'a annoncé le docteur Aboubacry Sarr qui représentait le ministre de la Santé lors de de la journée d'échanges sur les opportunités d'affaires dans le secteur pharmaceutique entre l'Inde et le Sénégal.



Un comité de veille dirigé par le président de SOS Consommateurs Me Massokhna Kane, qui regroupe la police, la gendarmerie, les pharmaciens, les vétérinaires, a été mis en place pour une lutte multi- sectorielle contre ce phénomène.



Par rapport aux médicaments contrefaits, Docteur Aboubakry Sarr annonce qu'il y a toute une technologie qui est en train d'être développée dans le monde, le Sénégal y participe, pour pouvoir les détecter notamment dans les zones frontalières.



Dans sa présentation, le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Mouhamadou Sow a annoncé qu'un projet de plus de 14 milliards de francs CFA est en train d'être mis en oeuvre pour assurer la souveraineté pharmaceutique.



Cela, pour créer une unité de production et d'activités de dépositaires dénommée "Téranga pharmacie". " Nous constituons un pool de pharmaciens, avec l'aide de partenaires pour assurer la souveraineté pharmaceutique. Il ne s'agit pas seulement d'acheter, de faire du transfert de technologie mais de voir, d'identifier, de lire là où les Sénégalais peuvent gagner. Nous ne voulons plus nous soigner à l'extérieur", lance-t-il.



Lors de la rencontre d'échanges, il a été noté que le tissu industriel est très faible avec 6 industries pharmaceutiques existantes. Aussi, plus de 70% des besoins sont-ils satisfaits en dehors de l'espace UEMOA.



