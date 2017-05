Mise en place de Manko Taxawu Senegaal: les équations de la tête de liste et des investitures

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017

Le nom d’Abdoulaye Wade a été agité pour diriger cette liste unique nationale de l’opposition. Mais pour le moment, Manko Taxawu Senegaal n’a pas désigné son patron. Sans doute pour éviter les premiers postillons d’une division. Il s’agira pour les départementales, de laisser chaque leader coordonner son fief. Idrissa Seck a Thiès, Khalifa Sall, même en prison, à Dakar, Oumar Sarr à Dagana, Gackou à Guédiawaye et peut-être, Pikine, Fada à Kebemer…



Si l’opposition a fait un pas vers une bataille rude avec Benno Bokk Yakaar, elle n’est pas encore sortie de la délicate question des investitures. Quand viendra le partage des sièges, il y aura surement embouteillage et c’est cela sa fragilité.



Le Quotidien

