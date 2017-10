Mise sous tutelle, élections anticipées : Rajoy va dévoiler son plan pour la Catalogne

Le gouvernement espagnol a obtenu le soutien de l’opposition pour mettre la Catalogne sous tutelle et convoquer des élections en janvier afin de trouver une issue à la crise née des velléités d’indépendance de la plus riche région d’ Espagne . Cette solution est possible en vertu de l’article 155 de la Constitution espagnole de 1978, qui n’a jamais été utilisé et permet à Madrid d’agir ainsi et de suspendre l’autonomie de la région. Les modalités de la prise de contrôle temporaire des institutions catalanes n’ont pas été détaillées. Mariano Rajoy, président du gouvernement, devrait les révéler samedi 21 octobre à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire. Il a affirmé à Bruxelles avoir « tout fait pour ne pas en arriver » là, accusant les séparatistes de ne pas lui avoir laissé le choix.