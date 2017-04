Miss BumBum fait des révélations très embarrassantes pour Cristiano Ronaldo

Elue plus belles fesses du Brésil en novembre dernier par près de 17 millions de votants, Erika Canela vient de balancer sur CR7 dans le tabloïd britannique The Sun. Elle affirme avoir été approchée par le joueur portugais. Elle révèle même les messages échangés avec le joueur sur Whatsapp.



En effet, la gagnante du concours de beauté des plus belles fesses rebondies, Erika Canela, a fait des déclarations très embarrassantes pour Cristiano Ronaldo qui l’aurait draguée très ouvertement et lui a fait des avances.



Depuis plusieurs semaines maintenant, Cristiano Ronaldo est officiellement en couple avec Georgina Rodriguez. Mais les révélations de cette Miss pourraient peut-être semer le doute entre CR7 et sa nouvelle compagne.





Miss Bum-Bum a révélé leurs conversations sur whatsapp. A travers ces messages, le moins que l’on puisse dire c’est que la star du Real Madrid a tout tenté pour passer du temps avec elle. Il lui demande s’ils peuvent passer du temps ensemble, « se reposer » comme il dit. Ronaldo lui a même demandé de décaler un de ses départs en avion pour qu’ils puissent se voir. La jeune demoiselle de 24 ans a alors accepté la requête de son footballeur et ce dernier est même venu la chercher.



La Miss raconte la scène: « Rencontrer Cristiano aurait été un rêve qui devient réalité. C’est un homme que j’ai toujours aimé. Je pensais qu’il s’intéressait plus aux mannequins type «Barbie» et je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse aimer une Brésilienne à grosses fesses comme moi, explique la jeune femme de 24 ans, qui était à Lisbonne pour une émission de télévision. C’est lui qui a tout fait. Dans un message sur WhatsApp, il m’a demandé: «Est-ce que tu veux venir chez moi ? Je veux te voir.» Et il s’est arrangé pour qu’on vienne me chercher à mon hôtel. »



« Tout semblait bien se dérouler jusqu’à ce que je lui parle depuis la voiture. Il m’a dit qu’il était en retard et qu’il n’aurait qu’un quart d’heure de disponible. Mais je ne suis pas une femme d’une demi-heure, encore moins d’un quart d’heure, alors j’ai raccroché. J’ai eu l’impression d’être traitée comme un objet. De retour au Brésil, j’ai découvert qu’il m’avait bloquée sur WhatsApp », conclut-elle.



Afrikmag