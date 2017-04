Mobilisation pour la libération de Khalifa Sall: Wade sonne la grande offensive Bien qu’il soit en dehors du territoire national, l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade est l’absent le plus présent dans le paysage politique ces derniers temps. Il réaffirme en effet, sa solidarité avec Khalifa Sall et appelle les militants et les mouvements de soutien à participer à toutes les initiatives des pro-Khalifa pour sa « libération immédiate ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017

Jouant les premiers rôles au Parti démocratique sénégalais (Pds), le Président sortant Abdoulaye Wade continue de surprendre son monde. Le maire de Dakar, incarcéré depuis quelques temps sur l’affaire de la caisse d’avance suite à un rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige), peut, en effet, compter en dehors du soutien de ses militants de première heure, sur celui indéfectible du Pape du Sopi. « Le Pds défenseur des droits et libertés réaffirme sa solidarité avec Khalifa Sall nouvelle victime de la furie répressive de Macky Sall qui a déjà envoyé en prison de nombreux militants de l’opposition, femmes et jeunes sous les prétextes les plus fallacieux, en s’appuyant sur des magistrats qui ont vendu leur âme au diable et à Macky Sall », a soutenu le secrétaire général du Pds, Abdoulaye Wade dans un communiqué parvenu à notre rédaction.



Déterminé à ce que l’édile de la ville de Dakar et ses camarades de parti dans les liens de détention soient libérés, l’ancien Président a sonné la grande mobilisation autour du premier magistrat de Dakar. « Le secrétaire général national du Pds demande à tous les militants, jeunes, femmes et anciens, ainsi qu’aux mouvements de soutien de participer à toutes les initiatives des militants et amis de Khalifa Sall destinées à obtenir sa libération immédiate et ainsi que celle de ses compagnons », indique la note.



Ayant participé à la consolidation de la démocratie avec, au final, son arrivée en 2000 à la tête de la magistrature suprême instituant au Sénégal sa première alternance, le secrétaire général du Pds a rappelé aussi, dans la foulée, que le combat pour la libération des prisonniers de Macky Sall participe au renforcement de la démocratie et à l’élargissement des espaces de liberté.



L’As

